Израиль начал отвод войск в Газе

Израиль начал отвод войск на согласованные рубежи в секторе Газа

Израиль начал отвод войск на согласованные рубежи в секторе Газа по условиям соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Ночью и сегодня утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала вывод войск из сектора Газа на согласованные линии развертывания в рамках соглашения с ХАМАС об освобождении всех заложников, удерживаемых террористической группировкой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть подразделений будет полностью выведена из анклава, в то время как оставшиеся займут позиции вдоль согласованных линий развертывания. По данным издания, ЦАХАЛ рассчитывает завершить вывод войск к полудню 10 октября.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о подписании представителями Израиля и ХАМАС первой части предложенного им мирного плана. По его словам, соглашение предусматривает отвод израильских войск и скорейшее освобождение заложников, удерживаемых в анклаве.