22:01, 11 октября 2025Мир

Уиткофф и Кушнер пришли на митинг в поддержку заложников ХАМАС

В Тель-Авиве Уиткофф и Кушнер пришли на митинг в поддержку заложников ХАМАС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

Американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили митинг в Тель-Авиве в поддержку заложников. Трансляцию данного мероприятия вела общественная организация «Форум семей заложников», пишет РИА Новости.

Митинг приурочен к достижению соглашения об освобождении израильских заложников из Газы. Он проходит на так называемой «площади заложников» в центре Тель-Авива.

«Я бы хотел, чтобы здесь присутствовал президент Трамп. Ему бы это понравилось. Мы отмечаем нечто беспрецедентное: момент, о котором многие думали, что он невозможен», — подчеркнул Уиткофф, находясь на трибуне.

Он также отдал честь народу Израиля. По его словам, граждане этой страны «доказали, что мир — это высшая форма силы».

На сцену перед толпой активистов поднялась также дочь главы США и супруга Кушнера Иванка Трамп.

Накануне сообщалось, что Израиль начал отвод войск на согласованные рубежи в секторе Газа по условиям соглашения с ХАМАС. Часть подразделений будет полностью выведена из анклава, в то время как оставшиеся займут позиции вдоль согласованных линий развертывания.

До этого Дональд Трамп объявил о подписании представителями Израиля и ХАМАС первой части предложенного им мирного плана.

