В подмосковном ЖК кусок фасада рухнул на автомобиль

В Одинцово с 23 этажа жилого дома на автомобиль рухнул кусок фасада

В подмосковном Одинцово в жилом дворе на автомобиль упал кусок фасада. Об этом сообщает телеканал «360».

Обрушение произошло на Вокзальной улице в жилищном комплексе (ЖК) «Сердце Одинцово». Часть облицовки с 23 этажа одного из домов снесло порывом ветра. Едва не пострадал проходивший мимо курьер: он вовремя успел отбежать. В результате фрагмент фасада плашмя рухнул на крышу машины, припаркованной во дворе. Отмечается, пострадали лобовое стекло и часть дефлектора автомобиля.

Претензии к качеству отделочных работ у собственников копятся уже давно: внешние конструкции постоянно гремят и отходят при сильном ветре. Несмотря на многочисленные жалобы в управляющую компанию к ремонтным работам не приступают. Тем временем гарантия застройщика кончается летом 2026 года. В 2024-м жильцы обратились по этому поводу в суд, третьим лицом к делу привлечен и генподрядчик.

Ранее в другом российском городе, Владивостоке, обвалился фасад дома вскоре после капремонта. Фрагменты стены и козырька едва не рухнули на жильцов.