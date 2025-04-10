В российском городе обвалился фасад отремонтированного дома

Во Владивостоке фасад отремонтированного дома едва не рухнул на людей

Фасад дома, в котором недавно там был капитальный ремонт, едва не рухнул на людей во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что двухэтажный дом на два подъезда по 3-й Строительной стукнул построили 71 год назад. Однако сейчас куски стены и козырька осыпались прямо на крыльцо. Жильцы избежали травм, однако отметили, что дом был недавно отремонтрован.

Ранее в Уфе с фасада многоэтажного дома обвалилась облицовка. Стройматериалы приземлились рядом с одним из выходов из здания, но не задели припаркованные неподалеку автомобили. Пострадавших нет.

До этого в крымском поселке Форос многоэтажный дом пошел трещинами после обрушения подпорной стены.