Обвал облицовки с жилого дома в российском городе попал на видео

В Уфе кусок облицовки обрушился с жилого дома

В Уфе с фасада многоэтажного дома обвалилась облицовка. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

Дом находится на улице Кирова. На ролике видно, как со здания срывается сразу несколько кирпичей. Стройматериалы приземлились рядом с одним из выходов из здания, но не задели припаркованные неподалеку автомобили. Пострадавших нет.

Отмечается, что подобное происходило и ранее. Два года назад с фасада также слетела облицовка, после чего здание обещали отремонтировать к 2025 году. По словам жильцов, когда подошел срок выполнения работ, здание вычеркнули из программы. Теперь власти заявили, что капремонт пройдет в 2026 году.

Ранее в крымском поселке Форос многоэтажный дом пошел трещинами после обрушения подпорной стены.