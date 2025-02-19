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16:09, 19 февраля 2025Экономика

В Крыму после обрушения подпорной стены дом пошел трещинами

В крымском поселке Форос из-за обвала подпорной стены дом пошел трещинами
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «Янина ПаVленко | Ялта»

В поселке Форос в Крыму многоэтажка пошла трещинами после обрушения подпорной стены. О состоянии дома в своем Telegram-канале сообщает глава администрации Ялты Янина Павленко.

Обвал произошел в жилом доме по улице Северной. В начале февраля из-за селей в здании обвалилась подпорная стена. На участке были экстренно проведены комплексные мероприятия по остановке оползня. Несколькими днями позже специалисты Министерства жилищной политики и государственного стройнадзора зафиксировали в доме трещину. Расщелина, как показала экспертиза, идет через всю постройку. Судьба жильцов теперь зависит от того, признают ли дом аварийным и непригодным для проживания. Тогда собственникам предложат иные варианты жилья. Пока идет процедура, в администрации уже налаживают диалог с хозяевами наиболее пострадавших квартир — таких в доме семь. Все работы обеспечиваются за счет муниципального бюджета.

Аварийного статуса никак не могут дождаться собственники дома в Омске. Несмотря на то что стена в здании 60-х годов постройки обрушилась еще десять лет назад, власти считают его безопасным для проживания. Уже сейчас под окнами расходятся трещины, а полы разваливаются. Щель на потолке общего коридора вмещает в себя целый пистолет для монтажной пены. Вдобавок в подвале дома начала обваливаться кирпичная кладка.

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