16:45, 26 мая 2026Бывший СССР

На Украине усомнились в желании ЕС начать переговоры с Россией

Мендель: ЕС не может выбрать переговорщика с РФ, поскольку это невыгодно ему
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tarasov / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) не может прийти к согласию при выборе возможного переговорщика с Россией, поскольку это невыгодно тем, кто стремится к эскалации конфликта. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель на странице в социальной сети X.

«Европа не может договориться даже об одном представителе для переговоров с Россией. Призывы к назначению ЕС специального посланника для прямых переговоров с Москвой становятся все громче, но европейские столицы остаются глубоко разделенными», — написала она.

По словам бывшей чиновницы, «сторонникам войны не нужны переговоры» для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что дроны Вооруженных сил Украины 116 раз за неделю попытались пересечь границу Белоруссии. Он отметил, что Зеленский регулярно заявляет об угрозах, якобы исходящих от Белоруссии, но факты говорят об обратном.

