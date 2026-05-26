На Украине усомнились в желании ЕС начать переговоры с Россией

Мендель: ЕС не может выбрать переговорщика с РФ, поскольку это невыгодно ему

Европейский союз (ЕС) не может прийти к согласию при выборе возможного переговорщика с Россией, поскольку это невыгодно тем, кто стремится к эскалации конфликта. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель на странице в социальной сети X.

«Европа не может договориться даже об одном представителе для переговоров с Россией. Призывы к назначению ЕС специального посланника для прямых переговоров с Москвой становятся все громче, но европейские столицы остаются глубоко разделенными», — написала она.

По словам бывшей чиновницы, «сторонникам войны не нужны переговоры» для мирного урегулирования конфликта на Украине.

