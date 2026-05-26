В Белоруссии обвинили Украину в попытках пересечь границу

Вольфович: Дроны ВСУ 116 раз пытались пересечь границу Белоруссии

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 116 раз за неделю попытались пересечь границу Белоруссии. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает РИА Новости.

«В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами», — рассказал Вольфович.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский регулярно заявляет об угрозах, якобы исходящих от Белоруссии, но факты говорят об обратном.

Ранее Вольфович заявлял, что Литва открыла украинским беспилотникам свое воздушное пространство. Он добавил, что Белоруссия тем не менее нацелена на добрососедство и мирное сосуществование с соседями, а также на урегулирование всех конфликтов.