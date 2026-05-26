Назвавший себя мажором сын российского миллионера сделал заявление о ДТП

Сын миллионера Корнилова раскаялся после резонансного ДТП в Нижнем Новгороде

Водитель Mercedes, который устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в центре Нижнего Новгорода, признал вину и раскаялся в содеянном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда, где молодому человеку избирали меру пресечения.

Речь идет о 21-летнем сыне нижегородского миллионера Сергее Корнилове. Следователи просили избрать для него запрет определенных действий.

20 мая юноша устроил массовое ДТП. Находясь за рулем кабриолета Mercedes-Benz SL, он не справился с управлением и столкнулся еще с двумя машинами. После этого Корнилов уехал в ресторан, где продолжил пить. В соцсетях он опубликовал видео, где назвал себя мажором и заявил, что ему ничего не будет за содеянное. Своих подписчиков молодой человек назвал «нищетой».

Вскоре Корнилова задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

