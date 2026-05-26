Российские Су-35С уничтожат БПЛА на дальних подступах

Истребители Су-35С уничтожат БПЛА противника на дальних подступах

Российские истребители поколения 4++ Су-35С используют для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника на дальних подступах. Об этом сообщил летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России, передает РИА Новости.

«Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов», — сказал летчик, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С совершил первый полет в 2008 году. Самолет получил двигатели с управляемым вектором тяги АЛ-41Ф-1С и радар с фазированной антенной решеткой. Су-35С может нести различные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Ранее стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию истребителей Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний.