15:53, 26 мая 2026

Российские Су-35С уничтожат БПЛА на дальних подступах

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские истребители поколения 4++ Су-35С используют для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника на дальних подступах. Об этом сообщил летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России, передает РИА Новости.

«Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов», — сказал летчик, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С совершил первый полет в 2008 году. Самолет получил двигатели с управляемым вектором тяги АЛ-41Ф-1С и радар с фазированной антенной решеткой. Су-35С может нести различные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Ранее стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию истребителей Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний.

