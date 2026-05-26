Российским туристам пообещали отдых без ограничений в охваченной Эболой Уганде

Визы в Уганду продолжают выдавать россиянам в обычном режиме

Собирающимся в Уганду российским туристам пообещали передвижение по стране без ограничений во время отдыха. Об этом рассказали «Известиям» в посольстве РФ.

Там отметили, что охваченное Эболой государство продолжает выдавать визы в обычном режиме. При этом в диппредставительстве рекомендовали соотечественникам оценивать возможные риски при организации путешествий.

Ранее стало известно, что 17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с вирусом.

