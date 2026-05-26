В России отреагировали на новое соглашение США и Армении

Сенатор Джабаров: Сомневаюсь, что договор Армении и США начнет работать

Армения как независимое государство вправе подписывать соглашения с любыми партнерами, однако перспективы реализации договоренностей с США вызывают большие сомнения, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Армения может подписывать соглашение с кем угодно, это ее право. Но у меня очень большие сомнения, что это соглашение заработает. Уже были такие соглашения американцев с Украиной по редкоземельным металлам — они благополучно перестали существовать, никаких подвижек там нет», — напомнил сенатор.

Он отметил, что если у Еревана и Вашингтона все же получится выстроить работающее сотрудничество, то российской стороне остается лишь пожелать партнерам успеха.

Ранее сообщалось, что США и Армения подписали устав о стратегическом партнерстве. Отмечается, что документ подписали госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Церемония состоялась в ереванском аэропорту «Звартноц».

