16:44, 26 мая 2026

Россиянин побывал в самой большой прачечной планеты в Индии и показал касту неприкасаемых

Зарина Дзагоева
Кадр: @brat_mc_

Российский тревел-блогер побывал в самой большой прачечной планеты в Индии и показал касту неприкасаемых. Своими впечатлениями он поделился в ролике на странице @brat_mc_ в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора видео, это место в городе Мумбаи похоже на индустриальное гетто, в котором «человеческий труд стоит дешевле электричества». Прачечная называется Дхоби Гхат, она расположена недалеко от железнодорожной станции Махалакшми. Там работают дхоби — каста неприкасаемых, занимающихся стиркой вещей.

«Здесь тысячи дхоби по 12 часов в сутки стоят по колено в грязной воде, отбивая белье о камни. Это живой памятник тяжелейшему труду, который не меняется веками», — объяснил блогер.

Местный житель рассказал россиянину, что дхоби берут лишь один выходной в год — на праздник Холи весной. Остальное время они трудятся почти без отдыха.

Ранее этот же блогер описал Бангладеш фразой «филиал ада на Земле». На видео автор публикации показал заваленные пластиком и отходами набережные реки Буриганга.

