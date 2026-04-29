В «Северстали» ответили на призыв к Мордашову вернуть в Россию что-то из офшоров

«Северсталь»: Активы Мордашова находятся в юрисдикции РФ, а не в неких офшорах

«Северсталь» зарегистрирована в России, как и другие активы председателя совета директоров компании Алексея Мордашова, находится в российской юрисдикции, а не в неких «офшорах», что в принципе невозможно с учетом того, что ПАО и его основной акционер давно находятся в санкционных списках ЕС, США и других западных стран, заявил «Ленте.ру» представитель «Северстали». Таким образом он прокомментировал соответствующий призыв председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Ранее Матвиенко сказала, что очень рада попаданию председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова на первое место в списке Forbes, так как «хорошо, что наши люди богатеют». Своей оценкой она поделилась во время правительственного часа, где в числе прочих присутствовал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Вместе с тем Матвиенко призвала миллиардера «что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию».

«Считаем необходимым напомнить о фактах, которые известны органам власти, а главное — жителям Вологодской области. К сожалению, "Северсталь", как и другие компании отрасли черной металлургии, находятся в глубоком кризисе. По итогам 1 квартала 2026 года прибыль упала в 370 раз по сравнению с прошлым годом и составила лишь 57 миллионов рублей. В таких условиях, естественно, снижаются и налоговые поступления. Но, несмотря на это, "Северсталь" на протяжении многих лет является не просто ответственным налогоплательщиком, а системообразующим предприятием региона — в 2025 году налоговые отчисления "Северстали" в бюджет Вологодской области, несмотря на сложную ситуацию в металлургии, составили 13,4 миллиардов рублей», — сообщил представитель компании.

Он добавил, что место в «списке Форбс» определяется по среднерыночной цене акций компаний, которыми владеет его участник, или гипотетическими оценками активов, а не реальными финансовыми средствами.

По оценке российского Forbes, состояние Мордашова в 2026 году достигло 37 миллиардов долларов. Следом за ним с большим отрывом идут президент холдинга «Интеррос» и глава «Норильского никеля» Владимир Потанин и основной бенефициар нефтяной компании «Лукойла» Вагит Алекперов, у которых 29,7 и 29,5 миллиарда долларов соответственно.