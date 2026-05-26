Вассерман: Зеленский может завершить боевые действия только полной капитуляцией

Президент Украины Владимир Зеленский может завершить боевые действия только полной и безоговорочной капитуляцией. Об этом заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с «МК».

Ранее Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» сообщил, что конфликт с Россией может быть завершен до ноября 2026 года. При этом, по словам депутата Ярослава Железняка, подобные заявления звучали на каждой такой встрече с украинским президентом.

Вассерман считает, что Зеленский взял этот срок «с той же полки, где лежат прочие все его неосуществленные желания». «Зеленский может завершить боевые действия только одним способом — полной и безоговорочной капитуляцией», — подчеркнул он.

Депутат допустил, что после этого украинский лидер может попросить амнистии и разрешения на выезд в страны, поддерживающие Украину. Однако, считает Вассерман, Зеленскому не стоит этого делать. «Поскольку, по мнению некоторых специалистов, пожизненное заключение все-таки не так страшно, как скоропостижная смерть, которая его постигнет, как только появится малейшее видение того, что он может рассказать что-то из того, что он знает», — сказал парламентарий.

26 мая председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что западные страны «сами привезут» Зеленского в Россию после того, как он исчерпает свой ресурс. По словам депутата, бывшие союзники постараются как можно сильнее отстраниться от президента Украины.