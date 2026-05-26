Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 26 мая 2026Россия

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о скором завершении конфликта с Россией

Вассерман: Зеленский может завершить боевые действия только полной капитуляцией
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский может завершить боевые действия только полной и безоговорочной капитуляцией. Об этом заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с «МК».

Ранее Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» сообщил, что конфликт с Россией может быть завершен до ноября 2026 года. При этом, по словам депутата Ярослава Железняка, подобные заявления звучали на каждой такой встрече с украинским президентом.

Вассерман считает, что Зеленский взял этот срок «с той же полки, где лежат прочие все его неосуществленные желания». «Зеленский может завершить боевые действия только одним способом — полной и безоговорочной капитуляцией», — подчеркнул он.

Депутат допустил, что после этого украинский лидер может попросить амнистии и разрешения на выезд в страны, поддерживающие Украину. Однако, считает Вассерман, Зеленскому не стоит этого делать. «Поскольку, по мнению некоторых специалистов, пожизненное заключение все-таки не так страшно, как скоропостижная смерть, которая его постигнет, как только появится малейшее видение того, что он может рассказать что-то из того, что он знает», — сказал парламентарий.

26 мая председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что западные страны «сами привезут» Зеленского в Россию после того, как он исчерпает свой ресурс. По словам депутата, бывшие союзники постараются как можно сильнее отстраниться от президента Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решений в Киеве и призвала эвакуировать дипломатов. Что ответили в Европе?

    Отчим и дедушка напоили 14-летнего мальчика пивом на курорте и угодили под арест

    Енот укусил маленького ребенка

    Сосновский маньяк сбежал из госпиталя после ранения на СВО

    Москвичей встревожило появление барашка и теленка на стройке в преддверии Курбан-байрама

    Фон дер Ляйен анонсировала направленные против граждан России санкции ЕС

    Москвичам пообещали аномальную неделю

    На РОС запланировали 30 экспериментов

    Визит Рубио в Армению не продлился и часа

    Рассел Кроу матом выругался на просивших автограф фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok