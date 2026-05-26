В Чили произошло мощное землетрясение

В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9

Жители Чили пережили мощное землетрясение. Об этом уведомляет Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Магнитуда землетрясения составила 6,9. Его эпицентр, по информации сейсмологов, располагался в 35 километрах к востоку от города Калама с населением 143 тысячи человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 95 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иначе закончилось недавнее землетрясение в соседнем Перу. Сейсмические толчки силой 6,1 ощутили даже в столице, городе Лима. За этим землетрясением последовали еще два, но меньшей магнитуды. В результате пострадали как минимум 27 человек, получили повреждения жилые дома и здание Технологического университета Перу. Также обрушилась стена на кладбище Сараха, признанное объектом культурного наследия.