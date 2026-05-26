Стало известно о подготовке визита министра обороны России в Азербайджан

Евдокимов: Министр обороны РФ Белоусов возможно приедет в Азербайджан в сентябре

Министр обороны России Андрей Белоусов возможно приедет в Азербайджан в сентябре для участия в международной оборонной выставке. Об этом сообщил посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов в комментарии агентству Report.

«В сентябре в Азербайджане запланировано проведение международной оборонной выставки (ADEX), где возможно участие министра обороны РФ», — подчеркнул дипломат.

Евдокимов также сообщил о подготовке визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву. По его словам, он должен состояться в июле из-за его плотного графика, а также министра иностранных дел России Сергея Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем независимости республики. В своем письме политик отметил дружеские отношения между двумя странами, а также заработанный Баку международный авторитет.