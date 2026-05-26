Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:14, 26 мая 2026Бывший СССР

Стало известно о подготовке визита министра обороны России в Азербайджан

Евдокимов: Министр обороны РФ Белоусов возможно приедет в Азербайджан в сентябре
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны / «Лента.ру»

Министр обороны России Андрей Белоусов возможно приедет в Азербайджан в сентябре для участия в международной оборонной выставке. Об этом сообщил посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов в комментарии агентству Report.

«В сентябре в Азербайджане запланировано проведение международной оборонной выставки (ADEX), где возможно участие министра обороны РФ», — подчеркнул дипломат.

Евдокимов также сообщил о подготовке визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву. По его словам, он должен состояться в июле из-за его плотного графика, а также министра иностранных дел России Сергея Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем независимости республики. В своем письме политик отметил дружеские отношения между двумя странами, а также заработанный Баку международный авторитет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Врач раскрыла главный симптом инсульта глаза

    Раскрыт возможный мотив студента для расправы над отцом в Липецкой области

    Шойгу оценил эффективность размещения «Орешника» в Белоруссии

    Появились подробности задержания митрополита Илариона в Чехии

    В РФ появится самая крутая версия флагмана Voyah

    Россиянка истязала малолетнюю дочь и жила с ней у собутыльников или в подъездах

    Юлия Ковальчук вышла на публику в наряде Вячеслава Зайцева

    В Белоруссии обвинили Украину в попытках пересечь границу

    Госдума разрешила арестовывать имущество уехавших россиян в одном случае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok