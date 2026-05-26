Обрушилась прибыль китайского техногиганта

Reuters: Xiaomi заявила о падении чистой прибыли на 43 %

Китайский техногигант Xiaomi Corporation заявила, что в I квартале ее чистая прибыль обрушилась на 43 процента. Об этом сообщило Reuters.

Выручка просела на 11 процентов. Причиной скверных показателей компания назвала высокие расходы на микросхемы памяти, которые сильно ударили по ее производству смартфонов.

Кроме того, в I квартале Xiaomi поставила 80 856 электромобилей, что на 44,3 меньше, чем в IV квартале 2025 года. Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 6,6 процента.

По данным исследовательской компании Omdia, в I квартале Xiaomi отгрузила 33,8 миллиона смартфонов, что на 19 процентов меньше, чем годом ранее. Это стало самым резким падением среди пяти ведущих мировых брендов. Выручка Xiaomi от продажи смартфонов снизилась на 12,5 процента.

Как полагают эксперты исследовательской компании Counterpoint Research, перспективы рынка смартфонов на 2026 год остаются неблагоприятными, поскольку дефицит микросхем памяти может продлиться до конца 2027 года. Кроме того, на потребительских настроениях плохо сказывается напряженность на Ближнем Востоке.

В 2025 году в России купили 23,6 миллиона смартфонов на 574 миллиарда рублей. Самыми популярными брендами оказались Apple, Samsung и Xiaomi. В среднем обходился в 24,3 тысячи рублей.