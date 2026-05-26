Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:15, 26 мая 2026Экономика

Обрушилась прибыль китайского техногиганта

Reuters: Xiaomi заявила о падении чистой прибыли на 43 %
Кирилл Луцюк

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайский техногигант Xiaomi Corporation заявила, что в I квартале ее чистая прибыль обрушилась на 43 процента. Об этом сообщило Reuters.

Выручка просела на 11 процентов. Причиной скверных показателей компания назвала высокие расходы на микросхемы памяти, которые сильно ударили по ее производству смартфонов.

Кроме того, в I квартале Xiaomi поставила 80 856 электромобилей, что на 44,3 меньше, чем в IV квартале 2025 года. Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 6,6 процента.

Материалы по теме:
Не заметили разницы. Как пользователи смартфонов и планшетов справляются без предустановленных сервисов
Не заметили разницы.Как пользователи смартфонов и планшетов справляются без предустановленных сервисов
20 декабря 2024
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут. Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут.Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
24 декабря 2024

По данным исследовательской компании Omdia, в I квартале Xiaomi отгрузила 33,8 миллиона смартфонов, что на 19 процентов меньше, чем годом ранее. Это стало самым резким падением среди пяти ведущих мировых брендов. Выручка Xiaomi от продажи смартфонов снизилась на 12,5 процента.

Как полагают эксперты исследовательской компании Counterpoint Research, перспективы рынка смартфонов на 2026 год остаются неблагоприятными, поскольку дефицит микросхем памяти может продлиться до конца 2027 года. Кроме того, на потребительских настроениях плохо сказывается напряженность на Ближнем Востоке.

В 2025 году в России купили 23,6 миллиона смартфонов на 574 миллиарда рублей. Самыми популярными брендами оказались Apple, Samsung и Xiaomi. В среднем обходился в 24,3 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Раскрыт возможный мотив студента для расправы над отцом в Липецкой области

    Шойгу оценил эффективность размещения «Орешника» в Белоруссии

    Появились подробности задержания митрополита Илариона в Чехии

    В РФ появится самая крутая версия флагмана Voyah

    Россиянка истязала малолетнюю дочь и жила с ней у собутыльников или в подъездах

    Юлия Ковальчук вышла на публику в наряде Вячеслава Зайцева

    В Белоруссии обвинили Украину в попытках пересечь границу

    Госдума разрешила арестовывать имущество уехавших россиян в одном случае

    Названо лучшее время приема пищи для улучшения сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok