Эффективность российского Африканского корпуса оценили

Замсекретаря СБ Венедиктов: Африканский корпус отбил атаку исламистов в Мали

Подразделения Африканского корпуса Вооруженных сил России совместно с армией Мали отбили массированную атаку исламистов и удержали ключевые позиции в столице Бамако и других городах страны. Об этом РИА Новости рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

По его словам, это демонстрирует эффективность совместной работы РФ и партнеров с африканского континента. Он также добавил, что, помимо военных операций, Африканский корпус занимается повышением боеспособности вооруженных сил стран региона, подготовкой их военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб.

28 апреля Минобороны отчиталось, что российские военные предотвратили госпереворот в Мали. «В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения Африканского корпуса нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов, и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства», — подчеркнули российские военные.

Позднее выяснилось, что потери среди боевиков превысили 2500 человек личного состава. Кроме того, было уничтожено 102 единицы автомобильной техники, 2 «шахед-мобиля», 152 мотоцикла и 7 минометов.