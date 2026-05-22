Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:01, 22 мая 2026Мир

Эффективность российского Африканского корпуса оценили

Замсекретаря СБ Венедиктов: Африканский корпус отбил атаку исламистов в Мали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: French Army / AP

Подразделения Африканского корпуса Вооруженных сил России совместно с армией Мали отбили массированную атаку исламистов и удержали ключевые позиции в столице Бамако и других городах страны. Об этом РИА Новости рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

По его словам, это демонстрирует эффективность совместной работы РФ и партнеров с африканского континента. Он также добавил, что, помимо военных операций, Африканский корпус занимается повышением боеспособности вооруженных сил стран региона, подготовкой их военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб.

28 апреля Минобороны отчиталось, что российские военные предотвратили госпереворот в Мали. «В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения Африканского корпуса нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов, и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства», — подчеркнули российские военные.

Позднее выяснилось, что потери среди боевиков превысили 2500 человек личного состава. Кроме того, было уничтожено 102 единицы автомобильной техники, 2 «шахед-мобиля», 152 мотоцикла и 7 минометов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян рассказал о ссоре с Москвой

    Роднина высказалась об уходе сына Плющенко под флаг Азербайджана

    Россиянин с оружием в отделе угрожал полицейскому

    Рвущийся в ЕС союзник России заявил о договоренности с Москвой по цене на газ

    Награжденный медалями за храбрость ветеран СВО стал замминистра в российском регионе

    SpaceX отложила испытательный полет Starship

    Жителей Подмосковья предупредили о возможном смерче

    Россиян предупредили о скрывающихся за покраснением глаз болезнях

    Россиянин описал жизнь в разъездах словами «путешествия ломают»

    Разработчика российских процессоров заподозрили в «переклейке шильдика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok