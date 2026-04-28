Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:51, 28 апреля 2026Мир

Минобороны раскрыло потери среди боевиков в Мали

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aboubakar Traore / Reuters

Боевики, пытавшиеся совершить госпереворот в республике Мали, потеряли более 2500 человек личного состава. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны России, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе отражения террористического нападения военнослужащими Африканского корпуса были применены все типы вооружения (...). Солдатам, прапорщикам и офицерам приходилось неоднократно вступать в ближний стрелковый бой. В ходе боевых действий потери противника составили из личного состава более 2500 человек», — отмечает оборонное ведомство.

Кроме того, было уничтожено 102 единицы автомобильной техники, 2 «шахед-мобиля», 152 мотоцикла и 7 минометов. В Минобороны уточнили, что бойцы российского Африканского корпуса в Кидале более суток вели бои в полном окружении, отразив четыре массированные атаки.

Ранее стало известно, что Африканский корпус Вооруженных сил России предотвратил госпереворот в Мали.

28 апреля политолог и эксперт Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Ева Балавина в беседе с «Лентой.ру» заявила, что Франция косвенно заинтересована в атаке на Африканский корпус в Мали, однако ее влияние является не прямым, а косвенным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok