«Это может привести к большой войне». Боевики в Мали начали наступление на правительственные войска и Африканский Корпус России

Политолог Балавина: Ситуация в Мали может привести к большому конфликту

Противостояние между властями Мали и террористическими группировками может привести к большому региональному конфликту, который затронет другие страны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала политолог, эксперт Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Ева Балавина.

Риск регионального конфликта здесь не гипотетический, а вполне реальный. Зона проживания сражающихся с властями Мали туарегов не замыкается на этом государстве, а перетекает в южный Алжир, северный Нигер, северный Буркина-Фасо и юго-западную Ливию. Все это может привести к большой войне с терроризмом и сепаратизмом Ева Балавина эксперт ИМВЭС НИУ ВШЭ

Ранее стало известно о серии боевых действий в Мали. По данным Telegram-канала Mash, 25 апреля боевики в количестве более 2 тысяч человек атаковали военные позиции сразу в четырех городах: Кидаль, Гао, Севар и Кати. В Севаре исламисты обстреляли аэропорт, однако на подступе к жилым домам были разбиты, не сумев проникнуть в город.

Известно, что среди жертв террористов оказался глава Минобороны Мали Садио Камару. По данным правительства, министр лично вступил в бой и пал в ходе перестрелки.

В отражении боев участвовал и Африканский Корпус Вооруженных сил (ВС) России. По данным Минобороны, из Кидаля были эвакуированы раненые, а также вывезена тяжелая техника. При этом личный состав продолжает выполнять боевую задачу и обеспечивать безопасность в республике.

Что известно о конфликте в Мали?

Как указала Балавина, в Мали разворачивается сложный конфликт между пришедшими в 2021 году к власти военными и сетью террористов-исламистов и сепаратистских группировок туарегов, поэтому там регулярно происходят столкновения. Однако в 2026 году воюющие с правящим режимом силы впервые в истории заключили союз, изменив баланс сил.

Главный вопрос — кто с кем воюет. Малийские ВС и российский Африканский корпус теперь противостоят коалиции, которой еще несколько месяцев назад не существовало Ева Балавина эксперт ИМВЭС НИУ ВШЭ

«С одной стороны, джихадисты из Группы поддержки ислама и мусульман (ГПИМ), связанные с группировкой «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (запрещена в РФ), действующие на севере и в центре страны. А с другой, туарегские сепаратисты Фронта освобождения Азавада (ФОА). Именно 25 апреля эти два движения, годами друг с другом враждовавшие, впервые официально объявили о "партнерстве"», — подчеркнула исследователь.

Эксперт также добавила, что этот конфликт идет одновременно по двум направлениям и объединение враждующих группировок представляет опасность для малийского руководства.

Противостояние идет по двум осям одновременно. Первая — режим против джихада, классическая для региона Сахеля ситуация. Вторая — государство против сепаратизма, то есть старая малийская проблема Азавада, которая никуда не исчезала Ева Балавина эксперт ИМВЭС НИУ ВШЭ

Что известно о боях в Кидале?

Как указала Балавина, география боевых действий говорит о том, что 25 апреля была проведена самая масштабная военная операция против властей Мали, как минимум, с 2020 года: «Удары пришлись одновременно по целому ряду стратегических точек, а именно по столице Бамако, гарнизонному городу Кати, города Гао, Сёваре, Мопти, Бурем и Кидаль».

При этом, согласно заявлениям сепаратистов-туарегов, в ходе боев они овладели городом Кидаль. Эксперт указала, что это имеет особое символическое значение.

«Кидаль — это во многом тестовая точка, потому что именно его взятие в 2023 году было подано как ключевой военно-политический успех в борьбе с террористами. На этой победе во многом строилась легитимация всей конструкции Альянса государств Сахеля (АГС) — союза правящих в Мали, Буркина-Фасо и Нигере военных», — добавила аналитик.

Она также подчеркнула, что это было важно для российского присутствия.

Аргумент был довольно простой: Запад ушел — контроль не вернулся, Россия пришла — Кидаль был возвращен Ева Балавина эксперт ИМВЭС НИУ ВШЭ

Поэтому Балавина добавила, что действия туарегов и исламистов представляют региональную угрозу. По ее словам, они попытаются выставить взятие Кидаля как основание отдельного государства Азавад в честь одноименного региона на севере и северо-востоке Мали.

«Если в Кидале начнет оформляться квазигосударственный проект Азавад, то это автоматически активизирует туарегские сети в соседних странах. Особенно в Нигере, где у власти нет сил одновременно воевать с сепаратистами и джихадистами. Кроме того, стоит помнить о потоках оружия и перемещении беженцев», — сказала исследователь.

Второй уровень риска — это сама конструкция АГС. Альянс выстраивался как военно-политический проект, обещающий дать жителям Сахеля реальную безопасность (...) Теперь стоит вопрос о том, удержат ли они единство в этой непростой ситуации Ева Балавина эксперт ИМВЭС НИУ ВШЭ

Как бои в Мали связаны с конфликтом России и Запада?

Балавина добавила, что боевые действия в Мали являются вызовом для России. Но она добавила, что интересы Москвы в Мали остаются устойчивыми.

Среди них:

Экономические — добыча золота, урана, лития, соглашение о строительстве аффинажного завода мощностью до 200 тонн золота в год; Военные — Мали выстроила с Россией привлекательную модель сотрудничества по вопросам безопасности, которой пользуются Центральноафриканская республика, Нигер и Буркина-Фасо;

При этом эксперт подчеркнула, что происходящее в Мали является столкновением интересов России и Франции, которая до сих пор сохраняет влияние в своих бывших африканских колониях.

Однако это противостояние является косвенным: «Прямого французского присутствия в Мали нет уже несколько лет (...) Но Париж сохраняет давление через Алжир, Мавританию и Сенегал, а также развивает военное сотрудничество с Западной Африкой».

Франция — объективный бенефициар той ситуации, которая сложилась в Мали. Ничего не предпринимая, Париж получает аргумент «а ведь мы вас предупреждали» и попробует его использовать против Москвы Ева Балавина эксперт ИМВЭС НИУ ВШЭ

Однако собеседник обратила внимание, что после успеха сепаратистских группировок не следует ожидать возвращения Франции в регион. По ее словам, это открывает возможности для России.

«Быстрое возвращение западного игрока сейчас невозможно. Поэтому реалистичный сценарий — это усиление российского контингента, изменение тактики боевых действий. Например, более активное внедрение беспилотных летательных аппаратов. Также будет пересмотрена вся логистика удержания контрольных точек», — резюмировала политолог.