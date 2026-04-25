21:07, 25 апреля 2026

Стало известно об отражении российскими войсками крупнейшей атаки исламистов в Мали

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Российские войска в составе Африканского корпуса отражают крупнейшую атаку радикальных исламистов из Азавада в Мали. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, около 10 утра по московскому времени боевики в количестве более 2000 человек атаковали военные позиции сразу в четырех городах: Кидаль, Гао, Севар и Кати.

В Севаре исламисты обстреляли аэропорт, однако на подступе к жилым домам были разбиты, не сумев проникнуть в город. Предположительно, Африканский корпус задействовал вертолеты КА-52 и дроны. В Кати боевики также не зашли, понеся серьезные потери. Их единичные силы рассеяны по жилой застройке.

Подробности о столкновениях в районах городов Гао и Кидаль не приводятся, но известно, что они находятся под контролем правительственных сил. Сейчас бои продолжаются.

Ранее Африканский корпус освободил в Мали захваченных в июле 2024 года террористами в Нигере двоих граждан России и Украины. Освобожденные в ходе операции Олег Грета и Юрий Юров прошли первичное медицинское обследование, которое выявило многочисленные заболевания и сильное физическое истощение.

