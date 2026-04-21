Российские военные освободили в Мали захваченных в заложники русского и украинца

«Африканский корпус» освободил захваченных в Мали граждан России и Украины

«Африканский корпус» освободил в Мали захваченных в июле 2024 года террористами в Нигере двоих граждан России и Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Силами "Африканского корпуса" на территории Республики Мали в результате проведенной специальной операции были освобождены захваченные в июле 2024 года в Нигере террористической группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" сотрудники российской геологоразведочной компании», — говорится в заявлении.

В российском военном ведомстве уточнили, что освобожденные в ходе операции гражданин РФ Олег Грета и гражданин Украины Юрий Юров прошли первичное медицинское обследование в госпитале «Африканского корпуса». У мужчин были выявлены многочисленные заболевания и сильное физическое истощение. Они будут доставлены самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ в Москву для лечения и реабилитации.

Ранее «Африканский корпус» отбил нападение боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) на международный аэропорт Диори Хамани в столице Нигера Ниамее и расположенную рядом 101-ю базу Военно-воздушных сил.