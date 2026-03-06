Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:30, 6 марта 2026Мир

«Мы столкнулись с мятежом». Россия пресекла госпереворот в африканской стране. Там до сих пор звучит эхо «Вагнера»

Президент ЦАР Туадера: Россия помогла избежать госпереворота в республике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия помогла Центральноафриканской Республике (ЦАР) избежать государственного переворота. Об этом в интервью ТАСС заявил действующий президент государства Фостен-Арканж Туадера.

Туадера отметил, что с 2020 года Россия поддерживала ЦАР в различные трудные и критические моменты.

«В 2020 году мы столкнулись с мятежом СРС ("Коалиции патриотов за перемены" — прим. «Ленты.ру»), которая стремилась дестабилизировать страну и помешать жителям страны прийти на избирательные участки. При поддержке российских инструкторов наши силы обороны и безопасности смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность», — пояснил политик.

С повстанцами ЦАР боролся «Вагнер»

Значимую роль в обеспечении безопасности в ЦАР сыграли бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Полковник FACA (FACA, Forces Armées Centrafricaines, Вооруженные силы ЦАР) Самуэль Туатена отметил, что «вагнеровцы» стали своего рода кнутом в борьбе с повстанцами. «Присутствие "Вагнера" в провинциях побуждает бывших боевиков выходить. Это очень важная поддержка. Благодаря им многие были вынуждены выйти — они чувствуют давление», — объяснял он.

Материалы по теме:
«Русские помогут в беде» Как россияне из ЧВК «Вагнер» наводят порядок в ЦАР и учат африканцев воевать?
«Русские помогут в беде»Как россияне из ЧВК «Вагнер» наводят порядок в ЦАР и учат африканцев воевать?
5 мая 2025
«Они действовали по беспределу» Как ЧВК «Вагнер» помогла разоружить боевиков в ЦАР и положить конец кровавой гражданской войне
«Они действовали по беспределу»Как ЧВК «Вагнер» помогла разоружить боевиков в ЦАР и положить конец кровавой гражданской войне
27 августа 2025

Также военнослужащие из России помогали реинтеграции сдавшихся боевиков. По словам Туатены, они организовали обучение бывших повстанцев, чтобы затем те заняли гражданские должности или вступили в местные силовые структуры. Военные курсы в тренировочном лагере в Беренго включали в себя овладение навыками стрельбы из различных видов стрелкового оружия, тактики и медицины. Тренировки проходили с учетом опыта боев на Украине. В частности, курсантов обязательно учили пилотировать разведывательные дроны. Строевой подготовкой занимались местные инструкторы, которые ранее прошли обучение у россиян.

Власти ЦАР доверили курировать сдавшихся повстанцев только сотрудникам российской ЧВК, другие иностранные организации не смогли добиться такого же к себе отношения. «Вчерашние боевики видят, что русские держат свое слово. Они звонят своим коллегам по опасному бизнесу и говорят: "Да, все, условия сдачи выполнены. Сдавайтесь тоже"», — рассказывал «Ленте.ру» инструктор с позывным Батарейка.

Помимо военной функции, «Вагнер» занимался в Африке продвижением российской культуры. Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что в Мали и ЦАР при содействии ЧВК было открыто 14 «Русских домов».

Учитывая успехи «вагнеровцев» в ЦАР, Туадера даже назначил нового советника по безопасности. Им стал командир ЧВК с позывным Салем Дмитрий Подольский.

Материалы по теме:
«Было ощущение, что попал в ад» Штурмовики ЧВК «Вагнер» вспоминают кровавую битву за Бахмут. Как шли бои против элитных частей ВСУ?
«Было ощущение, что попал в ад»Штурмовики ЧВК «Вагнер» вспоминают кровавую битву за Бахмут. Как шли бои против элитных частей ВСУ?
27 мая 2025
Валидольные бои, гранаты и топоры. Штурмовик прошел Бахмут и описал все «как есть». Чем его история возмутила бойцов «Вагнера»?
Валидольные бои, гранаты и топоры.Штурмовик прошел Бахмут и описал все «как есть». Чем его история возмутила бойцов «Вагнера»?
10 ноября 2025

Минобороны РФ реструктурировало ЧВК в Африканский корпус

На смену «Вагнеру» пришел «Африканский корпус» в подчинении Министерства обороны России. 20 тысяч военных и бывших сотрудников ЧВК было решено разместить в пяти странах Африки: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.

Сегодня это формирование продолжает работать. В частности, в ночь на 29 января «Африканский корпус» отбил нападение боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) на международный аэропорт Диори Хамани в столице Нигера Ниамее и расположенную рядом 101-ю базу нигерских ВВС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы столкнулись с мятежом». Россия пресекла госпереворот в африканской стране. Там до сих пор звучит эхо «Вагнера»

    Макрон призвал Европу к одному жесткому действию

    Тревел-блогерша описала отличие США от других стран словами «сервис и уважение к клиенту»

    Названы главные ошибки женщин за рулем

    В Пентагоне доложили о важном военном преимуществе России

    Леопард растерзал подростка

    Мужчинам раскрыли неочевидную причину преждевременной эякуляции

    Россия и еще три страны проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине

    В мире начали заканчиваться ракеты для ПВО Patriot

    Власти задумали запретить таксистам задирать цены при непогоде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok