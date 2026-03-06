«Мы столкнулись с мятежом». Россия пресекла госпереворот в африканской стране. Там до сих пор звучит эхо «Вагнера»

Президент ЦАР Туадера: Россия помогла избежать госпереворота в республике

Россия помогла Центральноафриканской Республике (ЦАР) избежать государственного переворота. Об этом в интервью ТАСС заявил действующий президент государства Фостен-Арканж Туадера.

Туадера отметил, что с 2020 года Россия поддерживала ЦАР в различные трудные и критические моменты.

«В 2020 году мы столкнулись с мятежом СРС ("Коалиции патриотов за перемены" — прим. «Ленты.ру»), которая стремилась дестабилизировать страну и помешать жителям страны прийти на избирательные участки. При поддержке российских инструкторов наши силы обороны и безопасности смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность», — пояснил политик.

С повстанцами ЦАР боролся «Вагнер»

Значимую роль в обеспечении безопасности в ЦАР сыграли бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Полковник FACA (FACA, Forces Armées Centrafricaines, Вооруженные силы ЦАР) Самуэль Туатена отметил, что «вагнеровцы» стали своего рода кнутом в борьбе с повстанцами. «Присутствие "Вагнера" в провинциях побуждает бывших боевиков выходить. Это очень важная поддержка. Благодаря им многие были вынуждены выйти — они чувствуют давление», — объяснял он.

Также военнослужащие из России помогали реинтеграции сдавшихся боевиков. По словам Туатены, они организовали обучение бывших повстанцев, чтобы затем те заняли гражданские должности или вступили в местные силовые структуры. Военные курсы в тренировочном лагере в Беренго включали в себя овладение навыками стрельбы из различных видов стрелкового оружия, тактики и медицины. Тренировки проходили с учетом опыта боев на Украине. В частности, курсантов обязательно учили пилотировать разведывательные дроны. Строевой подготовкой занимались местные инструкторы, которые ранее прошли обучение у россиян.

Власти ЦАР доверили курировать сдавшихся повстанцев только сотрудникам российской ЧВК, другие иностранные организации не смогли добиться такого же к себе отношения. «Вчерашние боевики видят, что русские держат свое слово. Они звонят своим коллегам по опасному бизнесу и говорят: "Да, все, условия сдачи выполнены. Сдавайтесь тоже"», — рассказывал «Ленте.ру» инструктор с позывным Батарейка.

Помимо военной функции, «Вагнер» занимался в Африке продвижением российской культуры. Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что в Мали и ЦАР при содействии ЧВК было открыто 14 «Русских домов».

Учитывая успехи «вагнеровцев» в ЦАР, Туадера даже назначил нового советника по безопасности. Им стал командир ЧВК с позывным Салем Дмитрий Подольский.

Минобороны РФ реструктурировало ЧВК в Африканский корпус

На смену «Вагнеру» пришел «Африканский корпус» в подчинении Министерства обороны России. 20 тысяч военных и бывших сотрудников ЧВК было решено разместить в пяти странах Африки: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.

Сегодня это формирование продолжает работать. В частности, в ночь на 29 января «Африканский корпус» отбил нападение боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) на международный аэропорт Диори Хамани в столице Нигера Ниамее и расположенную рядом 101-ю базу нигерских ВВС.