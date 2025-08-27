Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 27 августа 2025МирЭксклюзив

Роль ЧВК «Вагнер» в борьбе с повстанцами ЦАР сравнили с одним орудием

Полковник FACA Туатена: ЧВК «Вагнер» стали кнутом в борьбе с повстанцами в ЦАР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leger Kokpakpa / Reuters

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» стала своего рода кнутом в борьбе с повстанцами в Центральноафриканской Республике (ЦАР). На это в комментарии «Ленте.ру» указал полковник FACA (FACA, Forces Armées Centrafricaines, Вооруженные силы ЦАР) Самуэль Туатена.

«Присутствие "Вагнера" в провинциях побуждает бывших боевиков выходить. Это очень важная поддержка. Благодаря им многие были вынуждены выйти — они чувствуют давление», — заметил он.

В то же время военнослужащие из России помогают реинтеграции сдавшихся боевиков. По словам полковника Туатены, они организовывают обучение бывших повстанцев, чтобы затем они вступили в местные силовые структуры или заняли гражданские должности.

Ранее в ЧВК «Вагнер» описали борьбу с повстанцами в ЦАР. По словам одного из инструкторов, боевики действовали по беспределу и устраивали засады в джунглях.

ЖЗЛ
Обсудить
Последние новости

Момент попадания дрона ВСУ в многоквартирный дом Ростова-на-Дону сняли на видео

Очередное землетрясение произошло на Камчатке

Врачи вынесли вердикт о нахождении Битцевского маньяка в «Полярной сове»

Финского биатлониста оштрафовали за выстрел в человека

Российские бойцы продвинулись в ДНР

Россиянку Наговицину признали пропавшей без вести

В России водителей перестанут дважды наказывать за одно нарушение на дороге

Голландец сравнил стоимость подготовки ребенка к школе в России и у себя на родине

«Люди выбегали из квартир без одежды». В Ростове-на-Дону беспилотник упал на крышу дома и взорвался, начался пожар

Тайный 35-летний миллионер без высшего образования раскрыл правду о своих расходах

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости