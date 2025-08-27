Роль ЧВК «Вагнер» в борьбе с повстанцами ЦАР сравнили с одним орудием

Полковник FACA Туатена: ЧВК «Вагнер» стали кнутом в борьбе с повстанцами в ЦАР

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» стала своего рода кнутом в борьбе с повстанцами в Центральноафриканской Республике (ЦАР). На это в комментарии «Ленте.ру» указал полковник FACA (FACA, Forces Armées Centrafricaines, Вооруженные силы ЦАР) Самуэль Туатена.

«Присутствие "Вагнера" в провинциях побуждает бывших боевиков выходить. Это очень важная поддержка. Благодаря им многие были вынуждены выйти — они чувствуют давление», — заметил он.

В то же время военнослужащие из России помогают реинтеграции сдавшихся боевиков. По словам полковника Туатены, они организовывают обучение бывших повстанцев, чтобы затем они вступили в местные силовые структуры или заняли гражданские должности.

Ранее в ЧВК «Вагнер» описали борьбу с повстанцами в ЦАР. По словам одного из инструкторов, боевики действовали по беспределу и устраивали засады в джунглях.