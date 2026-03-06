Реклама

04:18, 6 марта 2026

Россия помогла одной стране избежать госпереворота

Туадера: Россия помогла Центральноафриканской Республике избежать госпереворота
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия помогла Центральноафриканской Республике (ЦАР) избежать государственного переворота. Об этом в интервью с ТАСС заявил действующий президент государства Фостен-Арканж Туадера.

Туадера отметил, что с 2020 года Россия поддерживала ЦАР в различные трудные и критические моменты.

«В 2020 году мы столкнулись с мятежом СРС ("Коалиции патриотов за перемены" — прим. «Ленты.ру»), которая стремилась дестабилизировать страну и помешать жителям страны прийти на избирательные участки. При поддержке российских инструкторов наши силы обороны и безопасности смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность», — пояснил Туадера.

Ранее Фостен-Арканж Туадера высказался о вероятности закупки российских вооружений, потому что страна ставит себе цель — создать сильную армию, которая будет защищать население и имущество.

