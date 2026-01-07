Президент ЦАР высказался о закупке российских вооружений

Президент ЦАР Туадера не исключил закупку российских вооружений

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера высказался о вероятности закупки российских вооружений. В беседе с ТАСС он не исключил такую возможность.

Как заявил Туадера, ЦАР ставит целью создать сильную армию, которая будет защищать население и охранять его имущество. В связи с этим, по его словам, вполне естественно, что в рамках сотрудничества с Москвой Банги может запросить приобретение определенного оборудования для защиты.

«Конечно, это зависит от средств, которыми располагает государство, а также от нашего сотрудничества с Российской Федерацией», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что Туадера ответил на обвинения Запада в нежелании африканских стран поддерживать Украину. Он заявил, что Африка не обязана выбирать сторону в этом конфликте, и назвал эту позицию принципиальной.