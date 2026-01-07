Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:00, 7 января 2026Мир

В Африке резко ответили на обвинения в нежелании поддерживать Украину

Президент ЦАР: Африка не обязана выбирать сторону в конфликте на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера резко ответил на обвинения Запада в нежелании африканских стран поддерживать Украину. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Некоторым кажется, будто африканские страны занимают слишком умеренную позицию или проявляют нейтралитет. В этом как раз и состоит наша принципиальная позиция. Мы не можем вмешиваться в этот конфликт, поскольку не знаем ни его истоков, ни всех обстоятельств», — сказал он.

Политик подчеркнул, что страны Африки не позволят оказывать на себя давление, чтобы они заняли ту или иную сторону в украинском конфликте.

Ранее президент Кении Уильям Руто провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Во время беседы политик попросил его освободить оказавшихся в зоне боевых действий соотечественников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во-первых, выгнать Россию и Китай». В США изложили требования Трампа к властям Венесуэлы

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    В России вырастет маткапитал

    Еще одна страна отказалась отправлять военных на Украину

    В США назвали проигравшего в конфликте на Украине

    Солдаты ВСУ решили застрелить женщину за русскую речь

    Премьер Польши призвал давить санкциями на Россию

    Макрон допустил отправку «тысяч французских солдат» на Украину

    В Африке резко ответили на обвинения в нежелании поддерживать Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok