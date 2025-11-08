Президент Кении попросил Зеленского освободить кенийцев

Президент Кении Руто попросил Зеленского освободить взятых в плен кенийцев

Президент Кении Уильям Руто попросил главу Украины Владимира Зеленского освободить взятых в плен в зоне боевых действий кеннийцев. О своем разговоре с украинским коллегой Руто сообщил в соцсети X.

По его словам, в ходе беседы они оба «выразили обеспокоенность тем, что молодые кенийцы были незаконно завербованы для участия в войне на Украине».

«Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, находящегося под стражей в Украине», — рассказал Руто.

По информации газеты Standard, речь идет о кенийцах, которые попали в плен к украинским военным.

Ранее стало известно, что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие наемники из пяти стран: Польши, Румынии, Колумбии, Великобритании и США.