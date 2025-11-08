Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:36, 8 ноября 2025Мир

Президент Кении попросил Зеленского освободить кенийцев

Президент Кении Руто попросил Зеленского освободить взятых в плен кенийцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Flashpic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Кении Уильям Руто попросил главу Украины Владимира Зеленского освободить взятых в плен в зоне боевых действий кеннийцев. О своем разговоре с украинским коллегой Руто сообщил в соцсети X.

По его словам, в ходе беседы они оба «выразили обеспокоенность тем, что молодые кенийцы были незаконно завербованы для участия в войне на Украине».

«Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, находящегося под стражей в Украине», — рассказал Руто.

По информации газеты Standard, речь идет о кенийцах, которые попали в плен к украинским военным.

Ранее стало известно, что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие наемники из пяти стран: Польши, Румынии, Колумбии, Великобритании и США.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия запустила по Украине рекордное количество гиперзвуковых «Кинжалов». Что стало целью массированного удара?

    В Польше заметили рост антиукраинских настроений

    В США предложили новый план по Украине после встречи Трампа и Орбана

    Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Саратовскую область выросло

    В Венгрии раскрыли отношение Трампа к Орбану

    ВСУ начали массово терять дроны в Сумской области

    Президент Кении попросил Зеленского освободить кенийцев

    Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых

    Проверка застрявшего в Сочи парома Seabridge затянулась на сутки

    Трое мужчин отобрали у семиклассницы телефон и два дня насиловали ее в отеле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости