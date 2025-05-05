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05:00, 5 мая 2025МирЭксклюзив

Инструкторам ЧВК «Вагнер» доверили перевоспитание африканских боевиков

«Лента.ру»: Только ЧВК Вагнер власти ЦАР доверили курировать сдавшихся боевиков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Романов

ЧВК «Вагнер» запустила в Центральноафриканской Республике (ЦАР) уникальную программу по перевоспитанию бывших боевиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали сотрудники частной военной компании.

Только сотрудников российской ЧВК власти страны доверили курировать боевиков, которые решили сдаться и перейти на сторону правительственных войск. «Вчерашние боевики видят, что русские держат свое слово. Они звонят своим коллегам по опасному бизнесу и говорят: "Да, все, условия сдачи выполнены. Сдавайтесь тоже"», — рассказал инструктор с позывным Батарейка.

По его словам, курировать бывших боевиков может только «Вагнер», так как доверия к другим иностранным контингентам у властей ЦАР нет. Россияне называют бывших боевиков «прощенцами», добавил инструктор.

В конце апреля ЧВК «Вагнер» раскрыла детали успешной операции на юго-западе ЦАР. «Операция по разоружению и ликвидации незаконных вооруженных формирований успешно проведена в юго-западной части Центральноафриканской Республики близ границы с Камеруном», — рассказали «Ленте.ру» в компании.

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