13:48, 12 января 2026

Одна известная ЧВК открыла «Русские дома» в Африке

Примаков: «Русские дома» в Мали и ЦАР были открыты одной известной ЧВК
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Balima Boureima / Anadolu Agency via Getty Images

«Русские дома» в Мали и Центрально-Африканской Республике (ЦАР) были открыты одной известной частной военной компанией (ЧВК). Об этом рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью газете «Ведомости».

По его словам, у агентства подписано около 26 соглашений о партнерских «Русских домах», из них 14 — в Африке.

«Мы с огромным удовольствием подписали подобные соглашения с "Русскими домами", которые одна известная африканская ЧВК открывала в Мали, ЦАР», — заявил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия привержена развитию дружественных и экономических связей с Африкой. Дипломат подчеркнул, что Москва знает, какое значение для африканских партнеров имеют вопросы обеспечения продовольственной безопасности.

В июле 2025 года в пресс-службе ЧВК «Вагнер» сообщили, что российские войска в Центральноафриканской Республике (ЦАР) разоружили и вернули к мирной жизни 5200 боевиков группировок «Союз за мир в Центральной Африке» (UPC) и 3R.

