Лавров назвал приоритеты России в Африке

Лавров: Россия привержена развитию дружественных связей с Африкой

Россия привержена развитию дружественных и экономических связей связей с Африкой. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в приветственном слове, которое зачитал российский посол в Эфиопии Евгений Терехин в ходе выступления на Международной конференции по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки, организованной Россотрудничеством в Аддис-Абебе, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия привержена поступательному развитию дружественных связей и экономического сотрудничества с Африкой. Знаем, какое значение для наших партнеров имеют вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Поэтому российские экономоператоры будут и впредь оказывать необходимое содействие в решении данной задачи», — отметил дипломат.

25 мая президент России Владимир Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки и выразил надежду на дальнейшее укрепление российско-африканских связей. Он подчеркнул, что Москва выступает за расширение дружественных отношений с партнерами в этом регионе.