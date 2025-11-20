Мир
11:46, 20 ноября 2025

Лавров назвал приоритеты России в Африке

Лавров: Россия привержена развитию дружественных связей с Африкой
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Россия привержена развитию дружественных и экономических связей связей с Африкой. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в приветственном слове, которое зачитал российский посол в Эфиопии Евгений Терехин в ходе выступления на Международной конференции по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки, организованной Россотрудничеством в Аддис-Абебе, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия привержена поступательному развитию дружественных связей и экономического сотрудничества с Африкой. Знаем, какое значение для наших партнеров имеют вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Поэтому российские экономоператоры будут и впредь оказывать необходимое содействие в решении данной задачи», — отметил дипломат.

25 мая президент России Владимир Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки и выразил надежду на дальнейшее укрепление российско-африканских связей. Он подчеркнул, что Москва выступает за расширение дружественных отношений с партнерами в этом регионе.

