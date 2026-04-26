ORTM: Террористы убили министра обороны Мали Садио Камару

Террористы убили министра обороны Мали Садио Камару во время атаки на на его резиденцию. Об этом сообщил пресс-секретарь малийского правительства Исса Кулибали, передает телеканал ORTM на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, политик вступил в бой с нападавшими, «сумев уничтожить некоторых».

«В ходе интенсивных боев он был ранен и транспортирован в больницу, где, к сожалению, скончался», — подчеркнул он.

Ранее министерство иностранных дел (МИД) России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Мали.