Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:05, 27 апреля 2026Мир

Террористы убили министра обороны Мали

Марина Совина
Фото: Michael Kappeler / Global Look Press

Террористы убили министра обороны Мали Садио Камару во время атаки на на его резиденцию. Об этом сообщил пресс-секретарь малийского правительства Исса Кулибали, передает телеканал ORTM на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, политик вступил в бой с нападавшими, «сумев уничтожить некоторых».

«В ходе интенсивных боев он был ранен и транспортирован в больницу, где, к сожалению, скончался», — подчеркнул он.

Ранее министерство иностранных дел (МИД) России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Мали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok