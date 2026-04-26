МИД рекомендовало россиянам не посещать еще одну страну

МИД РФ: Рекомендуем россиянам воздержаться от поездок в Мали

Министерство иностранных дел (МИД) России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Мали. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД.

А тех, кто уже находится на территории африканской страны, призывают принять все необходимые меры для обеспечения личной безопасности.

Кроме того, по данным Посольства России в Бамако, на данный момент никто из соотечественников не пострадал в результате вооруженных нападений антиправительственных группировок.

Более 2000 боевиков 25 апреля около 10 утра по московскому времени атаковали позиции сразу в четырех городах Мали: Кидаль, Гао, Севар и Кати. В отражении атаки приняли участие российские войска.