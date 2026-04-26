40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

00:24, 26 апреля 2026

МИД рекомендовало россиянам не посещать еще одну страну

МИД РФ: Рекомендуем россиянам воздержаться от поездок в Мали
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Joe Penney / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Мали. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД.

А тех, кто уже находится на территории африканской страны, призывают принять все необходимые меры для обеспечения личной безопасности.

Кроме того, по данным Посольства России в Бамако, на данный момент никто из соотечественников не пострадал в результате вооруженных нападений антиправительственных группировок.

Более 2000 боевиков 25 апреля около 10 утра по московскому времени атаковали позиции сразу в четырех городах Мали: Кидаль, Гао, Севар и Кати. В отражении атаки приняли участие российские войска.

    Последние новости

    Трамп заявил о новом предложении от Ирана

    Школьница впала в кому во время посещения бассейна в московской гостинице

    МИД рекомендовало россиянам не посещать еще одну страну

    Момент удара дрона-камикадзе «Герань-2» по бензовозам на АЗС попал на видео

    Медведь напал на человека в российской республике

    В Израиле прошли акции протеста против Нетаньяху

    Иран выбрал цели для своих атак в случае возобновления войны

    На Солнце произошли две мощные вспышки

    Махачеву предсказали легкую победу в следующем поединке

    Власти Ирана выразили сомнения относительно переговоров с США

    Все новости
