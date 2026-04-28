Минобороны сообщило, что россияне предотвратили госпереворот в Мали

Бойцы Африканского корпуса Вооруженных сил России предотвратили госпереворот в республике Мали. Об этом сообщается в пресс-релизе российского Министерства обороны, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения Африканского корпуса нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов, и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства», — подчеркнули российские военные.

Ранее политолог и эксперт Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Ева Балавина в беседе с «Лентой.ру» заявила, что Франция косвенно заинтересована в атаке на Африканский корпус в Мали.

25 апреля российские военные в составе Африканского корпуса отразили крупнейшую атаку радикальных исламистов из Азавада — северо-запада Мали.