Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:11, 28 апреля 2026Мир

Африканский корпус предотвратил госпереворот

Минобороны сообщило, что россияне предотвратили госпереворот в Мали
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Social Media / Reuters TV

Бойцы Африканского корпуса Вооруженных сил России предотвратили госпереворот в республике Мали. Об этом сообщается в пресс-релизе российского Министерства обороны, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения Африканского корпуса нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов, и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства», — подчеркнули российские военные.

Ранее политолог и эксперт Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Ева Балавина в беседе с «Лентой.ру» заявила, что Франция косвенно заинтересована в атаке на Африканский корпус в Мали.

25 апреля российские военные в составе Африканского корпуса отразили крупнейшую атаку радикальных исламистов из Азавада — северо-запада Мали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok