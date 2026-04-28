06:30, 28 апреля 2026МирЭксклюзив

Раскрыты интересы Запада в атаке на российский корпус в Мали

Политолог Балавина: Франция косвенно заинтересована в атаке на корпус РФ в Мали
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aboubakar Traore / Reuters

Франция косвенно заинтересована в атаке на Африканский корпус Вооруженных сил (ВС) России в Мали, однако ее влияние является не прямым, а косвенным. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала политолог, эксперт Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Ева Балавина.

«Прямого французского присутствия в Мали нет уже несколько лет (...) Но Париж сохраняет давление через Алжир, Мавританию и Сенегал, а также развивает военное сотрудничество с Западной Африкой», — указала исследователь.

Франция — объективный бенефициар той ситуации, которая сложилась в Мали. Ничего не предпринимая, Париж получает аргумент «а ведь мы вас предупреждали» и попробует его использовать против Москвы

Ева Балавинаэксперт ИМВЭС НИУ ВШЭ

Тем не менее, эксперт подчеркнула, что стратегического возвращения Франции и восстановления ее влияния в бывших колониях ожидать не следует.

25 апреля российские военные в составе Африканского корпуса отразили крупнейшую атаку радикальных исламистов из Азавада — северо-запада Мали. Эпицентром боев стал город Кидаль, в атаке участвовали сепаратистские группировки племен туарегов, а также местные исламистские движения.

