СМИ узнали о возможном повышении минимального трудового стажа в России

В правительстве России и администрации президента рассматривают возможность увеличения минимального трудового стажа, дающего право на пенсию по старости, как альтернативу повышению пенсионного возраста. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Источники газеты сообщили, что резкое повышение пенсионного возраста не получит положительного отклика у российского общества, а также не даст моментального необходимого эффекта для бюджета страны.

Повышение стажа, в свою очередь, простимулирует людей работать дольше и покинуть серый зарплатный сектор ради получения более высокой страховой пенсии. Все это должно принести дополнительные доходы в Пенсионный фонд, а также дать экономике России оздоровление, рассказали собеседники «Ведомостей».

Один источник заявил изданию, что резкого повышения минимального стажа ждать не стоит, по сути, это затянет пенсионную реформу, а повышение пенсионного возраста в будущем неизбежно. Другой собеседник считает иначе — он указал, что увеличением трудового стажа для начисления страховой пенсии можно будет заменить повышение пенсионного возраста.

Источники газеты не указали, на сколько может увеличиться показатель минимального трудового стажа. «Ведомости» напоминают, что сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

Чтобы получить право на страховую пенсию по старости в 2017 году, необходимо иметь не менее восьми лет страхового стажа и 11,4 пенсионных балла. Пенсионное законодательство предусматривает постепенное увеличение минимального количества пенсионных баллов до 30 и минимального страхового стажа до 15 лет — к 2025 году.

12 сентября «Ведомости» сообщили, что Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе на 2018-2020 годы ожидает падения размера пенсий в реальном выражении: в 2018-м на 0,7 процента, в 2019-2020 годах — по 0,6 процента, из-за отмены индексации пенсий работающим пенсионерам.

В тот же день в Пенсионном фонде России заявили, что средний размер страховой пенсии по старости в 2018 году может увеличиться до 14 045 рублей по сравнению с 13 657 рублями в нынешнем году. Пока фонд в своих расчетах использует данные уже принятого бюджета на 2017-2019 годы, а не обновленного на 2018-2020 годы.