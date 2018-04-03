ВЭБ внезапно передумал повышать пенсионный возраст в России

Из доработанной версии «Прогноза экономического развития России на 2018-2021 годы» Внешэкономбанка (ВЭБ) исчез тезис о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на Институт исследований и экспертизы ВЭБ, подготовивший документ.

«Мы скорректировали комментарий к нашему прогнозу до 2021 года, убрав упоминание об изменении пенсионного возраста», — сообщили в институте.

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Как пояснили специалисты, в данный момент рассматриваются различные варианты реализации пенсионной реформы, однако все они запустятся не раньше 2020 года и, по мнению ВЭБ, не могут влиять на экономический прогноз в среднесрочном периоде.

Ранее сообщалось, что ВЭБ опубликовал прогноз экономического развития страны на 2018-2021 годы, в котором говорилось, что с 2020 года начнется постепенное повышение пенсионного возраста. «Ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста», — говорилось в докладе.

В феврале эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения пенсионного возраста. Согласно их прогнозам, отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к снижению реальных пенсий, усилению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет.

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