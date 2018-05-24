Пенсии россиян решили сделать добровольными

Первый вице-премьер Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина заявили о необходимости введения системы индивидуального пенсионного капитала. По их словам, система уже почти доработана и скоро будет представлена. Об этом Силуанов и Набиуллина заявили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РБК.
«Речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале. Мы достаточно много говорили внутри правительства и с Центральным банком. Такой институт должен быть создан, такой институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения с одной стороны, с другой стороны, это ресурс для развития», — заявил первый вице-премьер, который также возглавляет Минфин.
«Это нужно для двух целей: для обеспечения достойных пенсий пенсионерам и для того, чтобы у нас были длинные деньги», — добавила председатель ЦБ.
Система добровольного пенсионного обеспечения через индивидуальный пенсионный капитал была разработана Минфином и ЦБ, ввести ее планировалось до конца 2018 года. Она предполагает, что часть средств от перечислений в пенсионный фонд будет направляться в негосударственные пенсионные фонды, что позволит увеличить размер «длинных денег» в экономике, а пенсионерам поможет нарастить размер пенсий.
Ранее радикальные перемены пенсионный системы предложил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Он предлагал создать специальный фонд старшего поколения, из которого бы перечислялись увеличенные пенсии.