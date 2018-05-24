Пенсии россиян решили сделать добровольными

Первый вице-премьер Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина заявили о необходимости введения системы индивидуального пенсионного капитала. По их словам, система уже почти доработана и скоро будет представлена. Об этом Силуанов и Набиуллина заявили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РБК.

«Речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале. Мы достаточно много говорили внутри правительства и с Центральным банком. Такой институт должен быть создан, такой институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения с одной стороны, с другой стороны, это ресурс для развития», — заявил первый вице-премьер, который также возглавляет Минфин.

Материалы по теме Бедные русские Олигархи пострадали за Россию. Теперь за них заплатят простые граждане

«Это нужно для двух целей: для обеспечения достойных пенсий пенсионерам и для того, чтобы у нас были длинные деньги», — добавила председатель ЦБ.

Система добровольного пенсионного обеспечения через индивидуальный пенсионный капитал была разработана Минфином и ЦБ, ввести ее планировалось до конца 2018 года. Она предполагает, что часть средств от перечислений в пенсионный фонд будет направляться в негосударственные пенсионные фонды, что позволит увеличить размер «длинных денег» в экономике, а пенсионерам поможет нарастить размер пенсий.

Ранее радикальные перемены пенсионный системы предложил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Он предлагал создать специальный фонд старшего поколения, из которого бы перечислялись увеличенные пенсии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!