ФНС и «Опора России» обсудили работу с самозанятыми гражданами

ФНС и «Опора России» обсудили на совместном заседании пилотный проект нового специального налогового режима для самозанятых. Об этом сообщили «Ленте.ру» в налоговой службе.

Глава ФНС Михаил Мишустин, открывая заседание, подчеркнул, что, благодаря продуктивному взаимодействию власти и предпринимателей, в фокусе внимания налоговых органов в основном оказываются недобросовестные налогоплательщики. Так по итогам первого полугодия 2018 года количество выездных проверок снизилось на 29 процентов — до 7,6 тысячи против 10,7 тысячи за аналогичный период прошлого года. Среди малого бизнеса эти цифры еще ниже — одна проверка на 3 тысячи хозяйствующих субъектов (в 2017 году проверялся один из 2 тысяч).

По словам Мишустина, сократить количество проверок до исторического минимума удалось благодаря, в том числе, инновационным подходам ФНС, один из которых — внедрение новой контрольно-кассовой техники. В июле завершился второй этап перехода на онлайн-кассы. 830 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей применяют 2,3 миллиона касс. Это почти в два раза превышает дореформенный парк. Глава ФНС поблагодарил «Опору России» за вклад в реформу ККТ, в том числе, в организацию оперативных штабов, которые были созданы на базе каждого территориального управления при участии деловых сообществ и уполномоченных по защите прав предпринимателей.

По словам Мишустина, один из приоритетных проектов налоговой службы — создание для самозанятых максимально комфортных условий. С 1 января в Москве, Московской и Калужской областях, республике Татарстан будет запущен пилотный проект по введению нового специального налогового режима для них. По просьбе ФНС России интернет-площадки провели исследование, в котором приняли участие 9 тысяч самозанятых. Основными причинами уклонения от регистрации стали экономическая невыгодность существующих налоговых режимов для малого бизнеса и необходимость платить фиксированные страховые взносы независимо от прибыли. Также опрошенные обращали внимание на то, что визиты в инспекцию для регистрации ИП, сдача декларации и ведение учета увеличивают административную нагрузку. Учитывая это, ФНС России разработала специальное мобильное приложение — «Мой налог», с помощью которого самозанятые смогут зарегистрироваться не посещая налоговую, а все расчеты они будут отправлять в инспекцию онлайн, что избавит от ведения отчетности.

Одобренный правительством РФ и внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект предлагает установить пониженные налоговые ставки: 4 процента — при реализации физлицам, 6 процентов — юридическим лицам и ИП, в том числе 1,5 процента будет зачисляться в ФОМС, остальное — в региональный бюджет.

«Порог выручки для применения режима — 2,4 миллиона рублей в год, из расчета 200 тысяч рублей в месяц. Для тех, кто только хочет попробовать себя в роли самозанятого предлагается установить налоговый вычет 10 тысяч рублей. Это своего рода стартовый капитал для уплаты налога на начальном этапе работы самозанятого гражданина», — пояснил Мишустин.

Пилотный проект позволит отработать технологию и при необходимости внести изменения. Михаил Мишустин отметил, что рассчитывает на активное участие «Опоры России» в этой работе и обеспечении диалога с самозанятыми гражданами.