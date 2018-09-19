Глава ФНС выступил за удобство налогоплательщиков

Комплаенс и сервисность — основа на которой строится конструктивный диалог между налоговой службой и налогоплательщиком. Такое мнение высказал на Всероссийском форуме «Диалог с налогоплательщиком» глава ФНС Михаил Мишустин.

По его словам, только директивные и принудительные меры видятся налоговой службе недостаточными для достижения дисциплины. Гораздо больше в этом вопросе помогает создание комфортной среды: налогоплательщик становится сознательнее, если у него есть все условия, чтобы сфокусироваться на своей деятельности, а не бояться взаимодействия с налоговым органом. «Мы минимизируем взаимодействие с налогоплательщиком насколько это возможно, а если оно неизбежно — делаем его по возможности быстрым, удобным», — подчеркнул руководитель ФНС России.

Чтобы реализовать эту задачу, ФНС создает максимально комфортные условия посещения инспекций. Все они оформлены по единому стандарту, а также оснащены системами управления очередью, информационными киосками с доступом к интернет-сервисам ФНС России, ЕПГУ, правовой системе «Консультант», стандартизованными информационными стендами. Как результат — среднее время ожидания в очереди по стране не превышает 15 минут, а по Москве — 11 минут.

Для оперативного решения возникающих вопросов в работе службы также важна обратная связь с налогоплательщиком. «Основной ее вектор — реализация принципа экстерриториальности с применением современных интернет-технологий», — продолжил он свой доклад. «ФНС России важно, чтобы новации и технологии доводились до граждан и позитивно ими воспринимались. Налоговая служба также открыта к взаимодействию и получению обратной связи, готова вносить коррективы в свою работу», — подчеркнул Мишустин.

В последнем, по словам главы ФНС, сулжбе помогает ее официальный сайт, на котором было зафиксировано более 91 миллиона посещений за январь-август 2018 года. На сайте представлены 54 интерактивных сервиса, охватывающие все категории налогоплательщиков и сферы их интересов. Наиболее популярными из них за первое полугодие 2018 года стали «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» — более 766 миллиона посещений, «Узнай ИНН» — 245,5 миллиона, «Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через интернет» — 8,7 миллиона запросов.

В своей речи Михаил Мишустин также уделил внимание проекту нового налогового режима для администрирования доходов от профессиональной деятельности самозанятых граждан, который был подготовлен в соответствии с поручением президента РФ. Согласно ему самозанятые смогут применять налоговую ставку 4 процента при реализации физическим лицам и 6 процентов при реализации ИП и организациям, а также при сдаче жилых помещений в аренду. Указанная ставка уже включает в себя 1,5 процента отчислений в ФОМС.

«Клиентоориентированный подход налоговой службы — это комплексная работа. С одной стороны, цифровые технологии дают инспекции уникальную возможность представлять персональные сервисы для каждого налогоплательщика, и мы видим свою задачу в адаптации платформы налогового администрирования к его эко-среде», — отметил глава ФНС. «А с другой стороны, именно конструктивный диалог с общественными советами при Налоговой службе и Союзом налогоплательщиков является источником необходимой информации, использование которой позволяет нам делать взаимодействие с налоговым органом естественным и практически незаметным», — завершил свое выступление Михаил Мишустин.