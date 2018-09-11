Глава ФНС поделился ценными советами

Руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин выступил на сессии «Модернизация налогового администрирования как фактор инвестиционной привлекательности Дальнего Востока» в рамках IV Восточного экономического форума. Президент «Деловой России» Алексей Репик, модерировавший дискуссию, представил его как человека, который буквально за два года создал пять особых зон для инвестиций. В свою очередь, Михаил Мишустин отметил, что его подход к инвесторам с тех пор не изменился, ведь подход к резидентам особых зон и клиенториентированный подход к налогоплательщикам инспекции по природе едины.

В своем выступлении Михаил Мишустин обратил внимание на то, что модернизация налогового администрирования положительно повлияла на привлекательность инвестиционного климата на Дальнем Востоке. «Это видно и по росту налоговых платежей — за январь-июль 2018 года налоговые поступления по регионам, входящим в ДФО, выросли на 94 миллиардов рублей, или на 24процента. Это даже выше среднероссийской динамики поступления налогов, которая также очень высокая: +20 процентов. При этом мы фиксируем рост поступлений практически по всем регионам Дальнего Востока, и это несмотря на значительные льготы и инвестиционные проекты», — сказал руководитель Налоговой службы. Растут поступления и в региональные бюджеты — почти на 22 миллиарда рублей, что позволяет региональным властям вкладывать дополнительные деньги в инфраструктуру, человеческий капитал и другие направления для комфортной жизни граждан.

«Административный климат очень важен для инвесторов. Никто не придет работать туда, где больше нужно заниматься не бизнесом, а работой с властью. Мы понимаем, что любой контакт предпринимателя с налоговиками может восприниматься как часть административного давления. Поэтому то, что мы делаем последние годы, — это минимизируем взаимодействие с налогоплательщиком, а если оно неизбежно — делаем его по возможности бесконтактным, быстрым, удобным», — рассказал руководитель ФНС России. Сейчас Налоговая служба проводит выездные проверки только у каждого четвертого налогоплательщика из тысячи. На Дальнем Востоке за прошлый год проведено 900 проверок, а за первое полугодие этого года — 300. «Но делаем мы это таким способом, что бюджет не только не страдает, но и выигрывает», — подчеркнул он.

Рискориентированный подход, применяемый налоговыми органами в контрольной работе, основан на четком разделении добросовестных налогоплательщиков и тех, кто уклоняется от налогов. 12 факторов риска опубликованы на сайте ФНС России. Цель инспекции — это выстраивание прозрачного партнерского диалога с налогоплательщиками. «Если вы являетесь добросовестным плательщиком — у вас нет шансов попасть под проверку, но, если цифровая модель Налоговой службы показывает, что есть явные риски, она начнет с таким субъектом работать. Сейчас мы проверяем на треть меньше плательщиков, чем еще пять лет назад. Только за последний год мы сократили это число по России на 11 процентов, а на Дальнем Востоке — на 22 процента. Таким образом, мы проводим последовательную политику по сокращению количества проверок. Мы выходим на проверку только в крайнем случае, когда другие механизмы диалога не работают», — рассказал Михаил Мишустин.

Руководитель ФНС России обратил внимание на то, что налоговый разрыв по НДС в России самый низкий в мире — всего 0,9 процента. Прозрачность и полнота структурированной информации обелила экономику, сделав ее более конкурентоспособной. Инвесторы теперь получают преимущества, используя законные льготы, а также выгоды, так как недобросовестные участники рынка, которые раньше могли обогащаться за счет агрессивных мер налогового планирования, сейчас работают по закону.

Он также отметил, что на сегодняшний день на Дальнем Востоке созданы уникальные условия для инвесторов: 1300 резидентов территорий опережающего развития (ТОР), Свободного порта Владивосток (СПВ), участников региональных инвестиционных проектов (РИП) не платят или почти не платят налог на прибыль, земельный налог, налог на имущество, многие платят в 4 раза меньше страховых взносов. Дальний Восток сейчас — территория инвестиций и экспорта: если в остальных округах уровень налоговых вычетов составляет около 90 процентов, то в ДФО он выше 105 процентов. Уровень налогового разрыва здесь такой же, как и по стране: 0,9 процента, а значит это реальные инвестиции.

Инвесторы должны быть уверены, что никакие уклонисты, использующие фиктивные фирмы и дробление бизнеса, не станут их конкурентами. «Мы слышим запрос добросовестного бизнеса на такое устранение необоснованных конкурентных преимуществ и реализуем его», — подчеркнул Михаил Мишустин. Однако важна и саморегуляция бизнеса — согласованный отказ от агрессивных схем в тех отраслях, которые традиционно до цифровой эпохи массово их использовали.

Обелению рынка служит и внедрение онлайн-касс: с одной стороны, кратно увеличивается розничная выручка, с другой —устраняются коррупционные схемы. А значит — минимизируется административное воздействие налоговых органов и в этом направлении. На Дальнем Востоке в связи с применением нового порядка ККТ сократилось и число проверок в этой области: в 2017 году их было проведено меньше, чем в 2016, в 2 раза, а в первом полугодии 2018 года — меньше уже в 4,5 раза.

Важны налоговым органам и жалобы налогоплательщиков. На всем Дальнем Востоке за первое полугодие 2018 года поступило меньше тысячи жалоб, из которых удовлетворена почти половина. То есть Налоговая служба сама решает почти все споры с налогоплательщиками в досудебном порядке — в итоге за последние четыре года число судебных споров сократилось в пять раз. По-разному относится инспекция к добросовестным плательщикам и уклонистам и при взыскании долга. Задолженность должников округа в бюджет уменьшилась за год почти на 10 миллиардов рублей, но теперь это не только взыскание: на Дальнем Востоке было заключено 20 мировых соглашений больше, чем на 1 миллиард рублей, с теми, кто хотел платить налоги, но испытывал временные трудности.

В дискуссии также приняли участие председатель правления BELUGAGROUP Александр Мечетин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, управляющий директор ООО «Хёндэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, директор по налоговой политике «HuaweiGlobalFinance» DanieleTroisi.