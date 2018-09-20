ФНС и ФТС обсудили совместную работу

В «Манеж» состоялось совместное заседание коллегий ФНС и ФТС, посвященное вопросу взаимодействия двух ведомств, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе налоговой службы.

Глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на коллегии с докладом, заявил, что службе удалось сохранить положительный тренд налоговых поступлений. Так, в консолидированный бюджет РФ за январь-август 2018 года поступило 13,6 триллиона рублей налогов, что на 21,5 процента (или на 2,4 триллиона рублей) больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом федеральный бюджет пополнился на 7,5 триллиона рублей (рост — 28,7 процента, или на 1,7 триллиона рублей). Мишустин отметил, что основными драйверами роста поступлений помимо НДПИ, который увеличился за счет благоприятной ценовой конъюнктуры, стали: налог на прибыль (рост на 20 процентов), НДС (рост 15 процентов), НДФЛ (рост на 12,5 процента) и налоговое администрирование.

В своем докладе Михаил Мишустин подробно остановился на вопросе межведомственного взаимодействия с ФТС России. Он отметил, что интеграция между налоговой и таможенной службой происходит по трем направлениям: обмен информацией, проведение совместных проверок и упрощение процедуры подтверждения экспорта. Сейчас ведомства расширяют информационное взаимодействие, увеличивая перечень передаваемых между ними сведений. «Благодаря налаженному информационному обмену с ФТС России налоговыми органами ежегодно контролируется правомерность применения 100 процентов налоговых вычетов по уплаченному на таможне НДС в объеме 1,8 триллиона рублей. За первое полугодие 2018 года неправомерное заявление к вычету импортного НДС сократилось с 16,3 процентов до 3 процентов, что обусловлено автоматизацией контрольной работы и "волновым эффектом" от ее проведения», — отметил Мишустин.

Руководитель ФНС также отметил заинтересованность экспортеров в использовании упрощенного порядка подтверждения 0 процентов налоговой ставки по НДС, основанного на электронном заявлении сведений из подтверждающих документов.

Эффективное информационное взаимодействие с ФТС России позволило также оптимизировать время, необходимое на налоговый контроль в отношении добросовестных налогоплательщиков. Так, возможностью вернуть НДС в сокращенные сроки уже воспользовались более половины организаций, ежеквартально заявляющих сумму налога к возмещению в объеме более 400 миллиардов рублей.

О выполнении задачи по формированию единого механизма администрирования налоговых, таможенных и иных фискальных платежей, поставленной перед ФНС и ФТС России в 2015 году президентом, рассказал первый заместитель председателя правительства РФ — Министр финансов РФ Антон Силуанов. «Основной акцент в этой работе мы сделали на интеграции цифровых платформ ведомств. Сегодня данная задача выполнена», — отметил он.

Об ускорении развития экономики страны за счет сотрудничества налоговой и таможенной служб рассказал руководитель ФТС России Владимир Булавин. Он отметил, что создание единого механизма администрирования налоговых и таможенных платежей и применение риск-ориентированного подхода способствует уменьшению количества проверок и числа фирм-однодневок, а также обелению экономики в целом.

В заседании также приняли участие заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.