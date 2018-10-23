Кремль высказался о штрафах для самозанятых

В Кремле пока не сформировали позицию по идее депутатов ввести штрафы для самозанятых россиян, которые не выплачивают налоги. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Вы знаете, что [у Госдумы] много инициатив. Они потом прорабатываются, собственно, и в профильных комитетах, если они принимаются к рассмотрению», — добавил Песков.

Ранее глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров заявлял, что планируется ввести штрафы для самозанятых граждан, которые не платят налоги. Причем, сообщалось, что налог может быть равен размеру дохода.

Позднее депутат пояснил, что речь идет лишь о гражданах, которые нарушили условия выставления чека. За нарушение порядка или сроков формирования фискальных чеков планируется взыскивать штраф в размере 20 процентов от суммы, на которую выставлялся чек, но не меньше одной тысячи рублей. Если нарушение повторится в течение шести месяцев, размер штрафа будет равен сумме всего дохода.

25 октября Госдума планирует рассмотреть в первом чтении пакет законопроектов о введении в России налога на профессиональный доход. Согласно нему, физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), которые получают доходы от деятельности, но не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, смогут перейти на упрощенный режим налогообложения в размере 4-6 процентов от размера дохода.

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