Мальчик из Ингушетии простоял в планке 11 часов 11 минут и побил мировой рекорд

В Ингушетии мальчик простоял в планке 11 часов 11 минут и побил мировой рекорд Гиннесса

Мальчик по имени Абдул-Рахим Гетагазов из Ингушетии простоял в планке 11 часов 11 минут и побил мировой рекорд. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте спортивного клуба «Чингиз».

За соблюдением правил при выполнении упражнения наблюдали независимые эксперты, в том числе главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он и зафиксировал мировой рекорд.

Предыдущий мировой рекорд по удержанию планки составил 9 часов 30 минут и был установлен в Австралии.

22 октября еще один воспитанник клуба попытается побить мировой рекорд — на этот раз по отжиманиям. Ибрагим Льянов попробует выполнить упражнение 11111 раз.

Ранее сообщалось, что 10-летний россиянин Владислав Черепанов установил мировой рекорд по жиму штанги лежа. Ребенок из города Советска Кировской области побывал на соревнованиях в Москве, где за один подход смог поднять десятикилограммовую штангу 800 раз.