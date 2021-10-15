12-летняя россиянка установила почти 200 рекордов

Жительница Екатеринбурга Каролина Черных к 12 годам установила 187 зарегистрированных рекордов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В числе достижений девочки — самая юная парашютистка, лучшая теннисистка (до 13 лет), жим штанги, приседание с гирей, хождение на руках, удержание веса зубами, стояние на гвоздях.

Черных придерживается вегетарианства, создает одежду из бархата и велюра, а также много занимается спортом. Ее тренируют родители. Недавно девочка стала единственными в мире подростком, который установил рекорд по золотым рекордам. За это ее наградили сертификатом Зала славы «Интеррекорда».

В августе сообщалось, что 10-летний россиянин Владислав Черепанов установил мировой рекорд по жиму штанги лежа. Ребенок из города Советска Кировской области побывал на соревнованиях в Москве, где за один подход смог поднять десятикилограммовую штангу 800 раз.