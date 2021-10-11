В Сочи парашютисты массово спрыгнули с моста и установили мировой рекорд

В Сочи парашютисты одновременно спрыгнули с самого длинного в России подвесного пешеходного моста и установили мировой рекорд. Об этом сообщает ГТРК «Вести Сочи».

В массовом прыжке приняли участие 28 парашютистов. Рекорд был зафиксирован в рамках фестиваля бейсджампинга, который прошел в Сочи с 8 по 10 октября.

Как отмечается, всего участниками мероприятия стали 65 спортсменов из разных российский регионов, а также один парашютист из Великобритании. За три дня фестиваля они выполнили более 800 прыжков.

Фестиваль бейсджампинга в Сочи прошел восьмой год подряд. Его участники прыгают с моста SkyBridge, который расположен на высоте 207 метров.

