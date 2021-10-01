В Чечне впервые пройдет Кубок России по купольному пилотированию

Кубок России по купольному пилотированию имени Ахмата Кадырова впервые пройдет в Чечне

В Чечне на базе Российского университета спецназа впервые пройдет Кубок России по купольному пилотированию имени Ахмата Кадырова. Об этом рассказал заместитель руководителя университета Александр Коровин, передает ТАСС.

В соревнованиях будут участвовать лучшие спортсмены со всей страны, уточнил он. Соревнования пройдут по четырем спортивным дисциплинам.

«До 1991 года в Грозном находилась главная парашютная база СССР, потому что уникальные погодные условия в регионе позволяют круглогодично заниматься парашютным спортом. Мы возрождаем былую инфраструктуру для проведения таких крупных соревнований», — добавил собеседник агентства.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным. В документе отмечается, что Кадыров награжден орденом за большой вклад в социально-экономическое развитие Чечни и многолетнюю добросовестную работу.