В Росгвардии рассказали о подвиге спецназовцев в чеченской спецоперации

Семиляк: бойцы «Росича» совершили подвиг в апреле 1995 года, отвлекая бандитов на себя

Начальник главного управления сил спецназа Росгвардии Игорь Семиляк рассказал об особо отмечаемом в отрядах «Витязь» и «Росич» событии — спасении бригады оперативного назначения в Чечне. Его слова приводит РИА Новости.

Бой состоялся в апреле 1995 года во время битвы за село Бамут на высоте 444,4, прозванной «Лысой горой».

«Бойцы "Росича" совершили групповой подвиг. Своими действиями они отвлекли на себя тысячную группировку бандитов, спасая от уничтожения бригаду оперативного назначения, проводившую спецоперацию в Бамуте», — рассказал Семиляк.

Спецназовцы в том бою потеряли убитыми 10 человек, 17 было ранено. Пятеро спецназовцев посмертно получили звание Героя России. Выходить из того боя им помогал отряд «Витязь».