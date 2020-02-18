Спецназ Росгвардии победил бойцов из полицейского департамента Нью-Йорка

Бойцы спецназа Росгвардии на международных соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стали безусловными лидерами в неофициальном командном зачете, а отряд спецназа «Витязь» в индивидуальных соревнованиях занял второе место. Об этом в среду, 19 февраля, «Ленте.ру» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По словам Грибакина, росгвардейцы из Чечни заняли четвертое место, а СОБР «Рысь» — десятое. Международные соревнования спецназа UAE Swat Challenge проходили в ОАЭ с 9 по 13 февраля 2020 года на территории учебного центра Al Ruwayaa Training City.

В них приняли участие более 50 команд подразделений специального назначения из 30 стран мира. Победителями стали хозяева турнира, на третьем месте — СОБР Республики Беларусь. Примечательно, что единственная команда из США, спецназ полицейского департамента Нью-Йорка, заняла лишь 22 место.

Фото: Росгвардия 1 /18

Соревнования проходили пять дней при тридцатиградусной жаре, причем все стрелковые упражнения российские бойцы вынуждены были проводить не из своего привычного оружия, что значительно усложняло испытания. Тем не менее им удалось показать высокие результаты.

Лучший результат среди всех участников российские офицеры показали в третий день, во время соревнований по эвакуации раненого. На этом непростом этапе состязаний бойцы спецназа «Витязь» продемонстрировали не только свои высокие профессиональные навыки, но и непревзойденное умение работать в команде.

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов дал высокую оценку подготовке и результатам выступления команд ведомства. Уже принято решение поощрить участников соревнований и тех, кто занимался их подготовкой. Соответствующий приказ в настоящее время готовится.

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